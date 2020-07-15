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В России за сутки выявлено 6 422 новых случая коронавируса

© Sputnik / Александр Кряжев
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (750)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200715/1030537082/V-Rossii-za-sutki-vyyavleno-6-422-novykh-sluchaya-koronavirusa.html

Всего на сегодняшний день в России выявлено 746 369 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

СУХУМ, 15 июл - Sputnik. За последние сутки в России выявлено 6 422 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает оперштаб Москвы по борьбе с COVID-19.

Из общего числа вновь выявленных случаев заражения 26,6% не имели клинических проявлений болезни.

За сутки зафиксировано 156 летальных исходов, полностью выздоровели 10 424 человека. За весь период установлено 11 770 летальных исходов, выздоровели 523 249 человек.

На сегодняшний день в Республике Абхазия нет выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за все время пандемии составляет 38 человек. Из них 37 человек выздоровели и один пациент умер.

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (750)


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