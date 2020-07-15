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По сигналу тревоги: российские военные в Абхазии приступили к боевой тренировке

© Sputnik / Виталий Тимкив
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200715/1030537638/Po-signalu-trevogi-rossiyskie-voennye-v-Abkhazii-pristupili-k-boevoy-trenirovke.html

В Абхазии началась плановая тренировка боевой готовности военнослужащих российской военной базы Южного военного округа (ЮВО).

СУХУМ, 15 июл - Sputnik. Военнослужащие российской военной базы ЮВО в Абхазии были подняты по сигналу учебной тревоги в рамках плановой тренировки по боевой готовности. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Тренировка проходит под контролем командующего войсками округа генерала армии Александра Дворникова.

Военные выдвинулись в районы формирования колонн.

Предполагается, что подразделения отработают задачи по охране военных объектов и социальной инфраструктуры Абхазии на горном полигоне Цабал и прибрежной зоне Черного моря полигона Нагвалоу.

Всего по сигналу учебной тревоги поднято более 1,5 тысячи военнослужащих базы ЮВО, задействовано около 300 единиц военной техники для совершения маршей в районы сосредоточения.

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