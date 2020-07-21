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Первая российская вакцина от коронавируса готова

© Sputnik / Максим Богодвид
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (757)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200721/1030576756/Pervaya-rossiyskaya-vaktsina-ot-koronavirusa-gotova.html

Выписка последних добровольцев после проведения испытаний российской вакцины закончилась в понедельник 20 июля.

СУХУМ, 21 июл - Sputnik. Российская вакцина от коронавирусной инфекции готова, об этом в интервью газете "Аргументы и факты" сообщил первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов.

Клинические испытания российской вакцины завершились накануне. По данным Минобороны России, результаты испытаний вакцины говорят о выработке иммунного ответа у всех добровольцев.

По словам руководителя Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елены Смолярчук, через три недели, когда запускается реакция иммунной системы, наступает максимум с точки зрения защиты.

Специалисты пока не могут точно сказать, как долго будет сохраняться иммунитет. Об этом станет известно после следующей фазы клинических исследований.

Две недели 18 добровольцев находились под пристальным вниманием врачей. Осложнений и побочных эффектов медики не выявили.

Испытания были призваны показать безопасность использования вакцины для человека. 

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (757)


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