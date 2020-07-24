Заработала упрощенная процедура получения гражданства России

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства в апреле 2020 года.

СУХУМ, 24 июл - Sputnik. Вступил в силу федеральный закон, упрощающий вступление в гражданство России иностранцев и лиц без гражданства.

Документ исключает требование отказываться от имеющегося гражданства и сокращает сроки нахождения в России для получения нового статуса.

Закон предполагает смягчение условий об обязательном трехлетнем сроке проживания на территории России и исключает требование о наличии законного источника средств к существованию для:

совершеннолетних лиц без гражданства, если таковые имели гражданство СССР, проживали или проживают в странах, входивших в состав СССР, и не получили гражданство этих стран;

иностранных граждан, состоящих в браке с гражданином России, проживающим на территории Российской Федерации и имеющих в этом браке детей;

иностранных граждан, имеющих хотя бы одного из родителей, являющегося гражданином России и постоянно проживающего на территории России;

для лиц, являющихся гражданами Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины.

Также сокращается с трех лет до одного года срок осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации для лиц, окончивших российские вузы.

Как ранее отмечала директор юридический фирмы "Александров и Папаскири" Дана Куджба, новая процедура может упростить получение абхазскими гражданами российского паспорта в случае, если один из родителей соискателя гражданин России и постоянно проживает на территории Российской Федерации. Также на получение российского гражданства в упрощенной форме могут рассчитывать лица, окончившие российские образовательные учреждения и отработавшие один год на территории России.

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