Заработала упрощенная процедура получения гражданства России

СУХУМ, 24 июл - Sputnik. Вступил в силу федеральный закон, упрощающий вступление в гражданство России иностранцев и лиц без гражданства.
Документ исключает требование отказываться от имеющегося гражданства и сокращает сроки нахождения в России для получения нового статуса.
Закон предполагает смягчение условий об обязательном трехлетнем сроке проживания на территории России и исключает требование о наличии законного источника средств к существованию для:
- совершеннолетних лиц без гражданства, если таковые имели гражданство СССР, проживали или проживают в странах, входивших в состав СССР, и не получили гражданство этих стран;
- иностранных граждан, состоящих в браке с гражданином России, проживающим на территории Российской Федерации и имеющих в этом браке детей;
- иностранных граждан, имеющих хотя бы одного из родителей, являющегося гражданином России и постоянно проживающего на территории России;
- для лиц, являющихся гражданами Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины.
Также сокращается с трех лет до одного года срок осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации для лиц, окончивших российские вузы.
Как ранее отмечала директор юридический фирмы "Александров и Папаскири" Дана Куджба, новая процедура может упростить получение абхазскими гражданами российского паспорта в случае, если один из родителей соискателя гражданин России и постоянно проживает на территории Российской Федерации. Также на получение российского гражданства в упрощенной форме могут рассчитывать лица, окончившие российские образовательные учреждения и отработавшие один год на территории России.
Читайте также:
-
Без отказа от иностранного: получить российское гражданство станет проще