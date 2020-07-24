Россия возобновит международное авиасообщение с 1 августа

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.

СУХУМ, 24 июл - Sputnik. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о возобновлении международного авиасообщения с 1 августа, рейсы будут выполняться из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, пишет РИА Новости.

"Принято решение о возобновлении международного авиасообщения. И при этом мы руководствовались эпидемиологической обстановкой, показателями заболеваемости и принципами взаимности. С 1 августа рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону", - сказал Мишустин на совещании в правительстве РФ.

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что оперативный штаб работает над расширением списка стран, с которыми может быть на взаимной основе восстановлено международное авиасообщение.

Международное авиасообщение России с другими странами было прекращено из-за коронавируса 27 марта.

Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.