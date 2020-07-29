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Южная Осетия продлила закрытие границы с Россией до 31 августа

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (767)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200729/1030644445/Yuzhnaya-Osetiya-prodlila-zakrytie-granitsy-s-Rossiey-do-31-avgusta.html

Всего в Республике Южной Осетии было зафиксировано 89 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 88 человек выздоровели.

СУХУМ, 29 июл - Sputnik. Южная Осетия продлила закрытие границы с Россией до 31 августа из-за ситуации с коронавирусом, сообщает Sputnik Южная Осетия.

Соответствующее решение утвердил Кабмин республики.

Во вторник югоосетинский оперштаб принял решение освободить въезжающих от двухнедельной изоляции при условии предоставления справки о наличии антител к коронавирусу.

Принятые меры не распространяются на граждан республики, возвращающихся по специально разработанному графику через консульский отдел МИД в республику. Также полностью закрыты пункты пропуска с Грузией. При этом 25 мая в республике начал работать общественный транспорт, открылись кафе, рестораны, детские развлекательные центры, спортивные объекты, библиотеки, гостиницы и санатории.

В Абхазии ограничения на пересечение границы с Россией продлены до 4 августа.

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (767)


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