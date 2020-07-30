В России за сутки выявлено 5 509 новых случаев коронавируса

Всего на сегодняшний день в России выявлено 834 499 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

СУХУМ, 30 июл - Sputnik. За последние сутки в России выявлено 5 509 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает оперштаб Москвы по зищите населения от COVID-19.

Из вновь выявленных заболевших 24,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 129 летальных исходов, полностью выздоровели 9 322 человека. За весь период установлено 13 802 летальных исхода, выздоровели 629 655 человек.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии с начала пандемии составляет 71 человек. Из них 37 выздоровели и двое пациентов умерли.