В России за сутки выявлено 5 509 новых случаев коронавируса

СУХУМ, 30 июл - Sputnik. За последние сутки в России выявлено 5 509 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает оперштаб Москвы по зищите населения от COVID-19.
Из вновь выявленных заболевших 24,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 129 летальных исходов, полностью выздоровели 9 322 человека. За весь период установлено 13 802 летальных исхода, выздоровели 629 655 человек.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии с начала пандемии составляет 71 человек. Из них 37 выздоровели и двое пациентов умерли.
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