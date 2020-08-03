В Сочи развернут корпус для пациентов с COVID-19 из Абхазии

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 98 человек.

СУХУМ, 3 авг - Sputnik. В Сочи разворачивают дополнительный корпус для приема пациентов с COVID-19, которые отдыхали в Абхазии, пишет РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Сегодня мы дополнительно развертываем корпус в Сочи для пациентов в случае, если придется вывозить отдыхающих туристов непосредственно на территорию Российской Федерации", - сказал Мурашко журналистам.

Мурашко подчеркнул, что в Абхазию перед открытием границы выезжали специалисты Минздрава и Роспотребнадзора для оценки условий оказания медицинской помощи.

С 1 августа Россия и Абхазия сняли ограничения на пересечение границ.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 98 человек. Из них 37 выздоровели и трое пациентов умерли.