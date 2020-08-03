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В Сочи развернут корпус для пациентов с COVID-19 из Абхазии

© Sputnik / Владимир Астапкович
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (694)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200803/1030677400/V-Sochi-razvernut-korpus-dlya-patsientov-s-COVID-19-iz-Abkhazii.html

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 98 человек.

СУХУМ, 3 авг - Sputnik. В Сочи разворачивают дополнительный корпус для приема пациентов с COVID-19, которые отдыхали в Абхазии, пишет РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Сегодня мы дополнительно развертываем корпус в Сочи для пациентов в случае, если придется вывозить отдыхающих туристов непосредственно на территорию Российской Федерации", - сказал Мурашко журналистам.

Мурашко подчеркнул, что в Абхазию перед открытием границы выезжали специалисты Минздрава и Роспотребнадзора для оценки условий оказания медицинской помощи.

 

С 1 августа Россия и Абхазия сняли ограничения на пересечение границ.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 98 человек. Из них 37 выздоровели и трое пациентов умерли.

 

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (694)


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