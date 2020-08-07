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В России за сутки выявлен 5 241 новый случай коронавируса

© Sputnik / Евгений Биятов
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (776)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200807/1030702059/V-Rossii-za-sutki-vyyavlen-5-241-novyy-sluchay-koronavirusa.html

Всего на сегодняшний день в России выявлено 877 135 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

СУХУМ, 7 авг - Sputnik. За последние сутки в России выявлен 5 241 новый случай коронавируса в 84 регионах, сообщает оперштаб Москвы по защите населения от COVID-19.

Из вновь выявленных случаев 27,1% не имели клинических проявлений болезни.

Зафиксировано 119 летальных исходов, полностью выздоровело 7 235 человек. За весь период

установлено 14 725 летальных исходов, выздоровело 683 592 человека.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 114 человек. Из них 37 выздоровели и трое пациентов умерли.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (776)


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