В России за сутки выявлен 5 241 новый случай коронавируса

Всего на сегодняшний день в России выявлено 877 135 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

СУХУМ, 7 авг - Sputnik. За последние сутки в России выявлен 5 241 новый случай коронавируса в 84 регионах, сообщает оперштаб Москвы по защите населения от COVID-19.

Из вновь выявленных случаев 27,1% не имели клинических проявлений болезни.

Зафиксировано 119 летальных исходов, полностью выздоровело 7 235 человек. За весь период

установлено 14 725 летальных исходов, выздоровело 683 592 человека.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 114 человек. Из них 37 выздоровели и трое пациентов умерли.