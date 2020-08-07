В России за сутки выявлен 5 241 новый случай коронавируса

СУХУМ, 7 авг - Sputnik. За последние сутки в России выявлен 5 241 новый случай коронавируса в 84 регионах, сообщает оперштаб Москвы по защите населения от COVID-19.
Из вновь выявленных случаев 27,1% не имели клинических проявлений болезни.
Зафиксировано 119 летальных исходов, полностью выздоровело 7 235 человек. За весь периодустановлено 14 725 летальных исходов, выздоровело 683 592 человека.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 114 человек. Из них 37 выздоровели и трое пациентов умерли.