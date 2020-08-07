13:33 07 Августа 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.64
  • EUR87.17
Поиск

Российские военнослужащие остановили наступление "пехоты" в горах Абхазии

© Foto / Пресс-служба ЮВО
Новости
Получить короткую ссылку
17 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200807/1030704357/Rossiyskie-voennosluzhaschie-ostanovili-nastuplenie-pekhoty-v-gorakh-Abkhazii.html

Всего в дневных и ночных боевых стрельбах приняли участие более 500 военнослужащих с задействованием свыше 100 единиц военной техники и мобильного крупнокалиберного вооружения.

СУХУМ, 7 авг - Sputnik. Личный состав мотострелковых и артиллерийских подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии предотвратил наступление пехоты условного противника. Об этом сообщила пресс-служба ЮВО.

Военнослужащие поразили мишени, имитирующие танки, легкобронированную технику, низколетящие воздушные цели, а также живую силу противника на горном полигоне Цабал.

Применялось различное вооружение, в том числе современные бронетранспортеры БТР-82А, ручные противотанковые гранатометы РПГ-7, 120-мм минометы и стрелковое оружие.

Военные провели инженерную разведку местности, прокладку путей и маршрутов выдвижения с использованием карт и спутниковых систем ориентирования "Глонасс".

Для поиска целей условного противника подразделения применяли беспилотные летательные аппараты и переносные комплексы разведки, управления и связи (КРУС) "Стрелец".

Читайте также:



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Сезон открыт: первые туристы на курортах Абхазии
Спасти туриста: МЧС "эвакуировало" пострадавшего из пещеры Абраскила
Полный комплект: назначены главы министерств Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться