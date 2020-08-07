Российские военнослужащие остановили наступление "пехоты" в горах Абхазии

СУХУМ, 7 авг - Sputnik. Личный состав мотострелковых и артиллерийских подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии предотвратил наступление пехоты условного противника. Об этом сообщила пресс-служба ЮВО.
Военнослужащие поразили мишени, имитирующие танки, легкобронированную технику, низколетящие воздушные цели, а также живую силу противника на горном полигоне Цабал.
Применялось различное вооружение, в том числе современные бронетранспортеры БТР-82А, ручные противотанковые гранатометы РПГ-7, 120-мм минометы и стрелковое оружие.
Военные провели инженерную разведку местности, прокладку путей и маршрутов выдвижения с использованием карт и спутниковых систем ориентирования "Глонасс".
Для поиска целей условного противника подразделения применяли беспилотные летательные аппараты и переносные комплексы разведки, управления и связи (КРУС) "Стрелец".
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