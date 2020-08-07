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ПФР и Россотрудничество будут консультировать пенсионеров за рубежом

© Sputnik / Денис Абрамов
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200807/1030705133/PFR-i-Rossotrudnichestvo-budut-konsultirovat-pensionerov-za-rubezhom.html

В Абхазии проживают 32 тысячи 754 российских пенсионера, получающих пенсии и социальные доплаты на территории республики.

СУХУМ, 7 авг - Sputnik. Россотрудничество и Пенсионный фонд России подписали в пятницу бессрочное соглашение о совместном информировании российских соотечественников за рубежом о порядке и условиях предоставления им социального и пенсионного обеспечения, сообщает РИА Новости.

Документ подписали глава Россотрудничества Евгений Примаков и председатель правления ПФР Максим Топилин.

"Пенсионный фонд совместно с представительствами Россотрудничества будет информировать соотечественников, проживающих за пределами РФ, о порядке и условиях предоставления социального и пенсионного обеспечения в соответствии c законодательством РФ и ее международными договорами", - говорится в сообщении пресс-службы Россотрудничества.

Кроме того, консультации возможно проводить в формате видеоконференцсвязи. Первыми новый вид получения информации проверят на себе российские пенсионеры, проживающие в Израиле. 

С августа российские пенсионеры, проживающие в Абхазии, не смогут снимать пенсии через банкоматы - только в кассах Сбербанка или других кредитных учреждениях республики, в которых открыты счета пенсионеров.

В настоящее время за пределами России проживает более 342 тысяч пенсионеров в 122 странах мира. Наибольшее число российских соотечественников проживает в Германии – 97 тысяч 654 пенсионера, Израиле – 56 тысяч 109, Абхазии – 32 тысячи 754, Белоруссии – 25 тысяч 428, Латвии – 22 тысячи 739, США – 21 тысяча 308.

В системе Россотрудничества работают 97 представительств в 80 странах мира.

 



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