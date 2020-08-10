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ЦИК Белоруссии: Лукашенко набирает на выборах президента 80,23%

© Sputnik / Сергей Гунеев
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200810/1030724926/TsIK-Belorussii-Lukashenko-nabiraet-na-vyborakh-prezidenta-8023.html

Выборы президента Белоруссии состоялись в воскресенье 9 августа. На пост главы государства претендовали Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая и Сергей Черечень.

СУХУМ, 10 авг - Sputnik. Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина сообщила, что действующий президент Александр Лукашенко, по предварительным итогам, набирает на выборах президента 80,23% голосов, пишет РИА Новости.

"Лукашенко Александр Григорьевич, за него проголосовало 4 миллиона 652 тысячи человек, или 80,23%", - сказала она на брифинге в понедельник.

В голосовании приняли участие 5 миллионов 790 тысяч человек, явка составила 84,23%.

В воскресенье в Белоруссии прошли выборы президента. Глава ЦИК республики Лидия Ермошина заявила, что действующий президент Александр Лукашенко побеждает во всех районах, которые отчитались о подсчете голосов.



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