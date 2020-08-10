ЦИК Белоруссии: Лукашенко набирает на выборах президента 80,23%

Выборы президента Белоруссии состоялись в воскресенье 9 августа. На пост главы государства претендовали Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая и Сергей Черечень.

СУХУМ, 10 авг - Sputnik. Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина сообщила, что действующий президент Александр Лукашенко, по предварительным итогам, набирает на выборах президента 80,23% голосов, пишет РИА Новости.

"Лукашенко Александр Григорьевич, за него проголосовало 4 миллиона 652 тысячи человек, или 80,23%", - сказала она на брифинге в понедельник.

В голосовании приняли участие 5 миллионов 790 тысяч человек, явка составила 84,23%.

В воскресенье в Белоруссии прошли выборы президента. Глава ЦИК республики Лидия Ермошина заявила, что действующий президент Александр Лукашенко побеждает во всех районах, которые отчитались о подсчете голосов.