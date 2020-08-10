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Союз журналистов Абхазии призвал власти Белоруссии освободить Пегова

© Sputnik / Илья Питалев
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200810/1030730161/Soyuz-zhurnalistov-Abkhazii-prizval-vlasti-Belorussii-osvobodit-Pegova.html

Союз журналистов Абхазии осудил физическое насилие и задержание журналистов, которые освещали президентские выборы в Белоруссии.

СУХУМ, 10 авг - Sputnik. Союз журналистов Абхазии призвал руководство Белоруссии немедленно освободить журналистов, задержанных по время протестов в Минске в воскресенье 9 августа. 

"Из открытых источников нам стало известно, что среди тех, кто подвергся насилию и задержанию, наш коллега Семен Пегов, который начинал свою журналистскую деятельность в Абхазии в редакции телекомпании "Абаза-ТВ", - говорится в заявлении СЖА.

Абхазские журналисты также призвали белорусских коллег выступить в поддержку освобождения журналистов.

Семен Пегов
© Фото : Sem Pegov
Стало известно, где находится Семен Пегов

Семен Пегов – поэт, военный корреспондент российских федеральных телеканалов, создатель и руководитель проекта WarGonzo. Родился в 1985 году, публиковался в российских альманахах "Под часами", "Персона" и "Современники". Лауреат Пушкинского фестиваля "С веком наравне-2008", участник Форума молодых писателей "Липки-2011". Семен Пегов с 2008 по 2013 годы жил и работал в Сухуме в телекомпании "Абаза-ТВ", писал для изданий "Нужная газета", "Чегемская правда", "Новый день".

Союз журналистов Абхазии с 9 июля 2020 года входит в исполнительный комитет Международной федерации журналистов.

Союз журналистов Абхазии был создан в 1968 году. В июне 2019 года профессиональное сообщество приняло решение присоединиться к Хартии журналистской этики Международной федерации журналистов.

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