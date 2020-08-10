Семена Пегова задержали после протестов в Минске ночью 9 августа, до утра он не выходил на связь.

СУХУМ, 10 авг - Sputnik. Российского журналиста Семена Пегова освободили из Центра изоляции правонарушителей в Минске, об этом сообщается в Telegram-канале Sputnik Беларусь.

Ранее посол России в Белоруссии сообщил, что Семен Пегов уже во вторник сможет вернуться на родину.

В воскресенье 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. После закрытия избирательных участков начались несанкционированные акции протесты, в ходе которых в том числе были задержаны российские журналисты.

О задержании журналиста Семена Пегова во время протестов в Минске 9 августа сообщил корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц.

На действие белорусских властей в отношении российских журналистов, в том числе Пегова, отреагировала главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Она призвала власти Белоруссии и лично президента республики Александра Лукашенко освободить задержанных журналистов.

Союз журналистов Абхазии также выступил с призывом к властям Белоруссии немедленно освободить журналистов, в том числе их бывшего коллегу Семена Пегова.

Семен Пегов – поэт, военный корреспондент российских федеральных телеканалов, создатель и руководитель проекта WarGonzo. Родился в 1985 году, публиковался в российских альманахах "Под часами", "Персона" и "Современники". Лауреат Пушкинского фестиваля "С веком наравне-2008", участник Форума молодых писателей "Липки-2011". Семен Пегов с 2008 по 2013 годы жил и работал в Сухуме в телекомпании "Абаза-ТВ", писал для изданий "Нужная газета", "Чегемская правда", "Новый день".