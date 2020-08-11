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Путин: российская вакцина от COVID-19 зарегистрирована первой в мире

© Sputnik / Алексей Никольский
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (780)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200811/1030732898/Putin-rossiyskaya-vaktsina-ot-COVID-19-zaregistrirovana-pervoy-v-mire.html

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ранее заявлял, что массовую вакцинацию в России планируют начать в октябре.

СУХУМ, 11 авг - Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что российская вакцина от коронавирусной инфекции зарегистрирована первой в мире, пишет РИА Новости.

"Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции", - сказал Путин на совещании с членами правительства.

Кроме того, он рассказал, что его дочь испробовала новую вакцину на себе.

"После первого укола температура была у нее 38, на следующий день 37 с небольшим, и все. После второго укола температура немного поднялась, но все сошло потом на нет. Чувствует себя хорошо", - приводятся слова российского президента в Telegram-канале RIA_Kremlinpool.

Клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, начались в Сеченовском университете 18 июня.

В ходе исследования с участием 38 добровольцев подтвердилась ее безопасность. Отмечалось, что у всех испытывающих вакцину выработался иммунитет к инфекции.

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (780)


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