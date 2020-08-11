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Семен Пегов

"Я на родину": Пегов выехал в Россию из Белоруссии

© Фото : Sem Pegov
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200811/1030734386/Ya-na-rodinu-Pegov-vyekhal-v-Rossiyu-iz-Belorussii-.html

Семена Пегова освободили из Центра изоляции правонарушителей в Минске вечером в понедельник, 10 августа.

СУХУМ, 11 авг - Sputnik. Журналист Семен Пегов вместе с другими освобожденными в Минске журналистами выехал из Белоруссии в Россию, об этом в своем Telegram-канале написал корреспондент RT Константин Придыбайло.

На кадрах Пегов говорит, что направляется на родину, где ему надо поздравить сына с днем рождения.

О задержании журналиста Семена Пегова во время протестов в Минске 9 августа сообщил корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц.

На действие белорусских властей в отношении российских журналистов, в том числе Пегова, отреагировала главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Она призвала власти Белоруссии и лично президента республики Александра Лукашенко освободить задержанных журналистов.

Союз журналистов Абхазии также выступил с призывом к властям Белоруссии немедленно освободить журналистов, в том числе их бывшего коллегу Семена Пегова.

Семен Пегов – поэт, военный корреспондент российских федеральных телеканалов, создатель и руководитель проекта WarGonzo. Родился в 1985 году, публиковался в российских альманахах "Под часами", "Персона" и "Современники". Лауреат Пушкинского фестиваля "С веком наравне-2008", участник Форума молодых писателей "Липки-2011". Семен Пегов с 2008 по 2013 годы жил и работал в Сухуме в телекомпании "Абаза-ТВ", писал для изданий "Нужная газета", "Чегемская правда", "Новый день".



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