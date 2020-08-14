Хищная "контрабанда": львенка пытались незаконно вывезти из России

Вывоз львов осуществляется только при наличии лицензии в соответствии с Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

СУХУМ, 14 авг - Sputnik. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю совместно с Сочинской таможней предотвратили попытку вывоза из России в Абхазию львенка, сообщает пресс-служба ведомства.

При проверке автомобиля гражданина России, который следовал из России в Абхазию, сотрудники таможни обнаружили на заднем сиденье в переносной клетке маленького хищника.

Отмечается, что животное передано сотрудникам территориального подразделения Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

Пограничное управление напоминает, что вывоз львов осуществляется в соответствии с Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (от 3 марта 1973 года), а именно при наличии лицензии.