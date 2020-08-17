Партию iPhone, которую пытались ввезти в Абхазию, признали контрафактной

В конце июля сотрудники таможенного поста МАПП "Адлер" задержали автомобиль гражданина Абхазии с партией контрабандных iPhone.

СУХУМ, 17 авг - Sputnik. Изъятая у гражданина Абхазии в конце июля партия iPhone оказалась контрафактной, согласно заключению представителя правообладателя товарного знака, об этом сообщает пресс-служба Сочинской таможни.

Отмечается, что предотвращен ущерб правообладателю товарного знака в сумме 703 824 рубля.

В июле на таможенном посту МАПП "Адлер" в грузовом автомобиле с продуктами питания у гражданина Абхазии были изъяты 22 коробки с незадекларированными телефонами, маркированными товарным знаком iPhone.

Оформление упаковки, непривычный шрифт вызвали у таможенного инспектора подозрение в том, что телефоны - подделка. После Сочинская таможня направила запрос представителю правообладателя.

Ответственность за такое правонарушение установлена частью 1 статьи 180 Уголовного кодекса России "Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)".

Материал проверки по признакам состава преступления направлен по подследственности в УВД по Сочи для принятия процессуального решения.