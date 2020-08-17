Лукашенко заявил, что других президентских выборов в Белоруссии не будет

СУХУМ, 17 авг - Sputnik. Александр Лукашенко заявил, что других выборов президента в Белоруссии не будет, сообщает РИА Новости.



"Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. <...> Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БелАЗа, за полгода мы уничтожим все", — отметил он.

Лукашенко также высказался о передаче полномочий и изменении Конституции.

"Нельзя эту Конституцию отдавать непонятно кому. Потому что будет беда", - заявил он в ходе встречи с работниками МЗКТ.

Президент готов поделиться президентскими полномочиями, "но не под давлением и не через улицу".

В понедельник 17 августа часть работников Минского тракторного завода объявили забастовку и вместе с сотрудниками Минского электротехнического завода имени Козлова направились к МЗКТ, куда прибыл президент. Как передает корреспондент РИА Новости, на подъездах к заводу и на территории вокруг него дежурили люди в штатском, на проходной стояли представители службы безопасности главы государства.

После выступления толпа рабочих собралась на парковке у центральной проходной, они держат флаги и скандируют: "Уходи!" Несмотря на то что полчаса назад мимо протестующих проехал автозак, сотрудников милиции на территории не наблюдается.

В пресс-службе Лукашенко уточнили, что президент продолжает общение с трудящимися МЗКТ. Глава государства проходит в разные цеха и разговаривает с рабочими.

Что происходит в Белоруссии

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. По данным ЦИК республики, Александр Лукашенко набрал 80,1%, на втором месте — Светлана Тихановская с 10,12%. Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву. Она заявила, что готова выступить в качестве "национального лидера", чтобы страна "успокоилась".

По ее словам, необходимо освободить всех, кого оппозиция считает политзаключенными, и в кратчайшие сроки подготовить законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов.

Больше недели в республике проходят несанкционированные акции протеста, но они подавляются силовиками. Сначала против недовольных результатами выборов применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Затем сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги.

По данным МВД, в первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни человек, среди них — как минимум 120 силовиков. Один протестующий погиб.