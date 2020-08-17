Погибли двое: что происходит в Белоруссии

В Белоруссии восьмой день продолжаются протесты против порядка проведения и результатов президентских выборов, на которых, по данным ЦИК республики, победу одержал Александр Лукашенко.

СУХУМ, 17 авг - Sputnik. Во время акций протеста в Белоруссии погибли два человека, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на заявление главы Минздрава Владимира Караника.

Министр сообщил об этом врачам, собравшимися перед зданием ведомства.

По его словам, во время акций протеста погибли два человека. В больницах находятся 158 человек. У всех состояние стабильное, некритичное.

Первым погибшим стал Александр Тарайковский. По данным МВД, в него могли стрелять из "нелетального" оружия — при подавлении протестов огнестрельное оружие не применялось.

Второго участника протестов привезли в больницу из ИВС в Гомеле, так как у него резко ухудшилось самочувствие, вскоре он умер. Ранее его арестовали на 10 суток.

Восьмой день протестов

В понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), где ответил на вопросы рабочих.

Президентские выборы в Белоруссии могут пройти после принятия новой Конституции, заявил Александр Лукашенко во время визита на МЗКТ.

"Будет так, мужики. Нам надо принять новую Конституцию, что вы и хотели, и даже альтернативщики не были против. Ее должны принять на референдуме, потому что мы прежнюю Конституцию принимали на референдуме, и по новой Конституции провести, если вы хотите, выборы — и парламента, и президента, и местных органов власти", — приводит его слова Sputnik Беларусь.

С минувшего четверга на крупных предприятиях страны начались митинги протеста, предприятия заявляют о намерениях бастовать.

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Доменные печи запущены. Рабочие предприятия теперь собирают подписи, чтобы объявить официальную забастовку с 20 августа.

К 18:38 на площади Независимости собрались протестующие.

У СИЗО №1 в Минске также собрались протестующие. Там, предположительно, содержится Сергей Тихановский. супруг Светланы Тихановской.

Выборы президента в Белоруссии

В Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы, на которых Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал чуть более 80 процентов, его главная соперница Светлана Тихановская — 10,12 процента.

Несогласные с результатами выборов люди с вечера 9 августа выходят на улицы городов. За время протестов в Беларуси было задержано около семи тысяч протестующих, в больницах оказались сотни человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, один человек погиб.