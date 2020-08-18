15:20 18 Августа 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.43
  • EUR87.34
Поиск

Пожар на территории: военные ЮВО подготовились к чрезвычайной ситуации

© Foto / пресс-служба ЮВО
Новости
Получить короткую ссылку
63 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/08/12/1030779405.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200818/1030780339/Pozhar-na-territorii-voennye-YuVO-podgotovilis-k-chrezvychaynoy-situatsii-v-Abkhazii.html

Пожарная команда российской военной базы ЮВО на регулярной основе проводит учения во взаимодействии с подразделениями Управления по чрезвычайным ситуациям Гудаутского района.

СУХУМ, 18 авг - Sputnik. Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии провели тренировку готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях, сообщает пресс-служба ЮВО.

Военнослужащие пожарной команды получили сигнал "пожар на территории". Личный состав оперативно привел в действие дежурные силы по тревоге и выехал к месту ЧС. Условный пожар был ликвидирован в парке боевой техники соединения. 

Кроме того, в ходе учений из опасной зоны эвакуировали военную технику и имущество.

В ликвидации чрезвычайной ситуации приняли участие около 50 военнослужащих в боевой одежде пожарного и с использованием современных средств пожаротушения, в том числе пожарной машины АЦ-6-40 на базе вездехода КамАЗ.

Читайте также:


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Когда вода стала черной: самые крупные разливы топлива в истории стран
Девятый день протестов: митинги и забастовки в Белоруссии
Держать форму: площадки для воркаута в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться