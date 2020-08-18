Пожар на территории: военные ЮВО подготовились к чрезвычайной ситуации

Пожарная команда российской военной базы ЮВО на регулярной основе проводит учения во взаимодействии с подразделениями Управления по чрезвычайным ситуациям Гудаутского района.

СУХУМ, 18 авг - Sputnik. Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии провели тренировку готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях, сообщает пресс-служба ЮВО.

Военнослужащие пожарной команды получили сигнал "пожар на территории". Личный состав оперативно привел в действие дежурные силы по тревоге и выехал к месту ЧС. Условный пожар был ликвидирован в парке боевой техники соединения.

Кроме того, в ходе учений из опасной зоны эвакуировали военную технику и имущество.

В ликвидации чрезвычайной ситуации приняли участие около 50 военнослужащих в боевой одежде пожарного и с использованием современных средств пожаротушения, в том числе пожарной машины АЦ-6-40 на базе вездехода КамАЗ.

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