Пострадавших нет: в Южной Осетии произошло землетрясение

СУХУМ, 18 авг - Sputnik. В Южной Осетии произошло землетрясение, магнитуда подземных толчков в эпицентре глубиной в один километр составила 3.8 балла, по данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, сообщает Sputnik Южная Осетия.
Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в Дзауском районе, в 27 километрах от Цхинвала.
В МЧС Южной Осетии пока не сообщали о пострадавших или разрушениях. Экстренные службы связываются с отделениями в районах республики, чтобы узнать, есть ли там какие-либо последствия от стихии.