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Пострадавших нет: в Южной Осетии произошло землетрясение

© AFP 2019 / CHRISTIAN MIRANDA
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200818/1030782675/Postradavshikh-net-v-Yuzhnoy-Osetii-proizoshlo-zemletryasenie-.html

Жители Цхинвала ощутили подземные толчки около трех часов дня во вторник, 18 августа. Экстренные службы пока не сообщают о пострадавших.

СУХУМ, 18 авг - Sputnik. В Южной Осетии произошло землетрясение, магнитуда подземных толчков в эпицентре глубиной в один километр составила 3.8 балла, по данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, сообщает Sputnik Южная Осетия.

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в Дзауском районе, в 27 километрах от Цхинвала. 

В МЧС Южной Осетии пока не сообщали о пострадавших или разрушениях. Экстренные службы связываются с отделениями в районах республики, чтобы узнать, есть ли там какие-либо последствия от стихии.


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