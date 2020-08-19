Объявлены соперники: кто составит конкуренцию Абхазии в Армейских играх

Международные Армейские игры -2020 состоятся в России с 23 по 5 сентября. В них примут участие шесть тысяч человек в составе 250 команд.

СУХУМ, 19 авг – Sputnik. Команда Абхазии будет участвовать в VI Армейских играх – 2020 в составе второго дивизиона, среди команд, которые принимают участие в играх впервые, рассказал в интервью радио Sputnik начальник Отдела технического обеспечения Вооруженных сил Абхазии майор Аляс Ванача.

По его словам, согласно жеребьевке, , которая состоится в Москве 24 августа, в конкурсе "Танковый биатлон" команда из Абхазии будет соревноваться с военными из Лаоса, Таджикистана и Конго.

"Танковый биатлон" состоит из нескольких этапов. Первый подготовительный, второй - индивидуальная гонка, когда один экипаж от страны проходит препятствия на танкодроме, стреляет по мишеням, стреляет из пушки и пулеметов. За непопадание и непрохождение препятствий – штрафные круги", - рассказал он.

Ванача отметил, что прежде чем приступить к тренировкам, все участники игр сдали тест на коронавирус и отсидели трехдневный карантин до получения результатов.

"Так как в этом году мы участвуем в первый раз, и у нас было мало времени на подготовку, то привезли только одну группу, но в следующем году планируем три. Но мы все равно собираемся выступить достойно, представить свою страну, показать, что мы что-то знаем и все ждут от нас результатов. Это очень масштабные игры и для Абхазии показать свою страну на таком уровне – это здорово. В будущем мы будем только укреплять команду и готовиться, а сейчас наша задача все разузнать", - добавил он.

Военные Абхазии также примут участие в конкурсах "Мастер-оружейник", где себя покажут артиллеристы из семи стран, и "Аварийный район", где против Абхазии будут выступать команды из Белоруссии, Конго, Лаоса, Вьетнама, Азербайджана, а также МЧС и военного флота России. В конкурсе "Полевая кухня" конкуренцию абхазским военным составит Армения, Вьетнам, Россия и Белоруссия.

Армейские международные игры будут проходить с 23 августа по 5 сентября. Церемония открытия состоится 23 августа на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот" в Московской области.

За пять лет в играх приняли участие свыше 20 тысяч представителей армий 40 стран. В этом году Министерство обороны Российской Федерации пригласило для участия в Армейских международных играх военных из 90 государств, в том числе стран НАТО.