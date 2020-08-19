Леопарды Кодор и Лаба: в Кавказском заповеднике появятся новые жители

СУХУМ, 19 авг - Sputnik. Двух переднеазиатских леопардов, Кодора и Лабу, выпустят в Кавказском заповеднике 20 августа в честь 175-летия Русского географического общества, сообщается на сайте Минприроды России.

Ранее Кодор и Лаба жили в Центре восстановления леопарда на Кавказе (Сочинский национальный парк). Там они были обеспечены должным уходом и подготовлены к самостоятельной жизни в природе.

Леопарды будут выпущены в горной местности заповедника, западный склон горы Ахцархва, и это не случайно. Именно здесь они будут получат необходимую кормовую базу, что позволит хищникам быстрее приспособиться к новым условиям. Ранее в этом месте обитали леопарды предыдущих выпусков и успешно прошли подготовку к новой жизни.

Появление жизнеспособного потомства у леопардов в дикой природе - главная цель данной программы.

Переднеазиатские леопарды занесены в Красную книгу Российской Федерации как вид первой категории, то есть находящиеся под угрозой исчезновения.

В 2007 году между Росприроднадзором, Сочинским национальным парком, Кавказским заповедником, Институтом проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова и Всемирным фондом дикой природы (WWF) было подписано соглашение о совместной реализации программы реинтродукции (восстановления) переднеазиатского леопарда на Кавказе.

В рамках программы формируются репродуктивные пары между здоровыми и генетически полноценными особями переднеазиатского леопарда, которым обеспечивается полное содержание в заповедниках с целью получения от хищников здорового потомства с целью его дальнейшей адаптации к условиям дикой природы.

В середине июля 2016 года для восстановления популяции в горах Кавказского государственного биосферного заповедника в дикую природу были выпущены три переднеазиатских леопарда: самка Виктория, самцы Килли и Ахун.

В ноябре 2017 года житель села Лыхны Гудаутского района поймал в своем саду воровавшую кур самку переднеазиатского леопарда Викторию. Позже она была вывезена в Кавказский заповедник, где в январе 2018 года была найдена мертвой.

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