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ФСБ России предотвратила попытку похищения одного из лидеров ополчения Донбасса

ФСБ РФ
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200820/1030791510/FSB-Rossii-predotvratili-popytku-pokhischeniya-odnogo-iz-liderov-opolcheniya-Donbassa.html

Бандиты, задержанные в России за попытку похищения одного из лидеров ополчения Донбасса, уже привлекались спецслужбами Украины к подобным преступлениям.

СУХУМ, 20 авг - Sputnik. Федеральная служба безопасности России предотвратила похищение Службой безопасности Украины одного из лидеров народного ополчения Донбасса и попытку вывезти его на Украину, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ РФ.

"Федеральной службой безопасности РФ в результате проведения спецоперации вскрыта и пресечена противоправная акция спецслужб Украины по похищению на территории России и насильственному перемещению на Украину гражданина РФ, одного из лидеров народного ополчения Донбасса, принимавшего активное участие в боевых действиях против ВСУ", - говорится в релизе.

Организатором и координатором акции выступили граждане Украины Андрей Байдала и Игорь Мищенко. Байдала известен органам безопасности ДНР как внештатный сотрудник СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины, а также доверенное лицо 5-го управления департамента контрразведки СБУ под псевдонимом Швед, отмечается в релизе.

В ДНР Байдала проходит по ряду уголовных дел как организатор совершенных и предотвращенных терактов в Донецке, в том числе убийства Александра Захарченко.

Кого именно из лидеров народного ополчения Донбасса они пытались похитить, не уточняется. В Следственном комитете уточнили, что потерпевшего ударили в машине электрошокером, но он смог вырваться.

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