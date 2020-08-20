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Жителя Абхазии осудили в Сочи за убийство на 11 лет

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200820/1030792221/Zhitelya-Abkhazii-osudili-v-Sochi-za-ubiystvo-na-11-let.html

С подсудимого, который на заседании суда признал вину и раскаялся, также взыскан один миллион рублей.

СУХУМ, 20 авг - Sputnik. Житель Абхазии осужден Адлерским районным судом Сочи за убийство на одиннадцать лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщается на сайте суда.

Согласно информации следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю, в ночь на 26 февраля 2020 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел в круглосуточный магазин к своей знакомой на улице Ульянова в Адлере. Там он встретил ранее незнакомого мужчину, с которым у него произошел конфликт.

В сообщении Адлерского суда уточняется, что подсудимый нанес потерпевшему не менее 13 ударов колюще-режущим предметом в область груди, головы, лица и спины. Затем он продолжил избиение потерпевшего руками и ногами в область головы, туловища и конечностей. Мужчина скончался в больнице.

Подсудимый с места преступления скрылся, однако был задержан при попытке уехать в Абхазию. Во время суда он признал вину и раскаялся в содеянном.

Приговор в законную силу не вступил.


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