Жителя Абхазии осудили в Сочи за убийство на 11 лет

С подсудимого, который на заседании суда признал вину и раскаялся, также взыскан один миллион рублей.

СУХУМ, 20 авг - Sputnik. Житель Абхазии осужден Адлерским районным судом Сочи за убийство на одиннадцать лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщается на сайте суда.

Согласно информации следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю, в ночь на 26 февраля 2020 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел в круглосуточный магазин к своей знакомой на улице Ульянова в Адлере. Там он встретил ранее незнакомого мужчину, с которым у него произошел конфликт.

В сообщении Адлерского суда уточняется, что подсудимый нанес потерпевшему не менее 13 ударов колюще-режущим предметом в область груди, головы, лица и спины. Затем он продолжил избиение потерпевшего руками и ногами в область головы, туловища и конечностей. Мужчина скончался в больнице.

Подсудимый с места преступления скрылся, однако был задержан при попытке уехать в Абхазию. Во время суда он признал вину и раскаялся в содеянном.

Приговор в законную силу не вступил.