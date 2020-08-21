Рецидивист в чулках: из Абхазии в Россию пытались нелегально ввезти сигареты

В отношении правонарушительницы, гражданки Абхазии, возбуждены два дела об административных правонарушениях.

СУХУМ, 21 авг - Sputnik. Сочинскими таможенниками совместно с пограничниками пресечена попытка нелегально вывезти сигареты из Абхазии в Россию, об этом сообщает пресс-служба Сочинской таможни.

При прохождении контроля на пешеходной составляющей таможенного поста "Адлер" была остановлена гражданка Абхазии, у которой при досмотре обнаружили под платьем в чулках 50 пачек сигарет, 1000 штук.

32-летняя гражданка Абхазии объяснила, что хотела вывезти сигареты на продажу в Россию, но знала о запретах при перемещении табачной продукции через границу, поэтому спрятала их.

Женщина "попадается" не первый раз, она совершает аналогичное правонарушение уже в пятнадцатый раз. Ей придется оплатить штраф.

Отмечается, что табачная продукция изъята, образцы направлены на товароведческую экспертизу. В отношении гражданки возбуждены два дела об административных правонарушениях.