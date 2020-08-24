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Сирия осталась без электричества после взрыва на газопроводе

© Foto / SANA
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Sputnik Абхазия
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В Министерстве нефти и минеральных ресурсов Сирии заявили, что взрыв на газопроводе произошел в результате теракта.

СУХУМ, 24 авг - Sputnik. Взрыв газопровода на юге Сирии в районе Дамаска привел к общему отключению электричества в Сирии, пишет РИА Новости со ссылкой на государственное телевидение САР.

"Взрыв на Арабском газопроводе между районами Думайра и Адры в провинции Дамаск привел к общему отключению электричества в Сирии", - сообщало телевидение слова министра электроэнергии Сирии Зухейра Харбутли.

Пожарные потушили огонь на газопроводе на юге Сирии к утру.

Министр нефти и природных ресурсов Сирии Али Ганем заявил, что взрыв на газопроводе на юге страны произошел в результате теракта.

"Мы установили, что взрыв случился из-за диверсионного террористического акта", - приводит телеканал слова Ганема.

Министр электроэнергии Сирии Зухейр Харбутли подчеркнул, что в ближайшие часы электроснабжение будет восстановлено на всей территории страны.

Министр подчеркнул, что три станции были выведены из строя в результате взрыва.


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