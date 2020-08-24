Сладкий рейс: пресечена попытка вывезти крупную партию меда из Абхазии

Незадекларированный товар перевозил житель Астрахани в рейсовом автобусе, когда его остановили на таможенном посту МАПП Адлер Сочинской таможни

СУХУМ, 24 авг - Sputnik. Более 200 килограммов меда пытался вывезти житель Астрахани из Абхазии в Россию в тайнике рейсового автобуса, сообщает пресс-служба Сочинской таможни.

Автобус осмотрели с использованием мобильного инспекционно-досмотрового комплекса (МИДК). В результате была обнаружена неоднородная зона, в которой мог перемещаться незадекларированный товар. Сотрудники таможни нашли тайник в грузовом отсеке автобуса в нише закрытой листом фанеры, прикрученной на саморезы.

© Foto / Пресс-служба Сочинской таможни Более 200 кг меда из Абхазии пытался ввезти водитель в тайнике рейсового автобуса // Foto / Пресс-служба Сочинской таможни

В тайнике были обнаружены пакеты с пластиковыми бутылками объемом 1,5 литра. Всего было спрятано 110 бутылок, общим весом 237 килограммов.

Изъятый товар направлен на экспертизу. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении.