Сладкий рейс: пресечена попытка вывезти крупную партию меда из Абхазии

СУХУМ, 24 авг - Sputnik. Более 200 килограммов меда пытался вывезти житель Астрахани из Абхазии в Россию в тайнике рейсового автобуса, сообщает пресс-служба Сочинской таможни.
Автобус осмотрели с использованием мобильного инспекционно-досмотрового комплекса (МИДК). В результате была обнаружена неоднородная зона, в которой мог перемещаться незадекларированный товар. Сотрудники таможни нашли тайник в грузовом отсеке автобуса в нише закрытой листом фанеры, прикрученной на саморезы.
В тайнике были обнаружены пакеты с пластиковыми бутылками объемом 1,5 литра. Всего было спрятано 110 бутылок, общим весом 237 килограммов.
Изъятый товар направлен на экспертизу. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении.