Команда из Абхазии победила в заезде по танковому биатлону на "Армейских играх-2020"

Команда Абхазии участвует в VI "Армейских играх–2020" в составе второго дивизиона, среди команд, которые принимают участие в играх впервые.

СУХУМ, 24 авг – Sputnik, Сария Кварацхелия. Команда из Абхазии заняла первое место по результатам первого заезда на соревнованиях по танковому биатлону на "Армейских играх-2020" в Подмосковье, сообщил корреспонденту Sputnik замминистра обороны республики Нодар Авидзба.

Команда из Абхазии показала результат в 32 минуты 8 секунд.

"По результатам первого заезда во втором дивизионе наша команда заняла первое место. Наша команда показала хорошие результаты и в попадании по целям, и по времени уложились в нормативы", – сказал Авидзба.

Делегация из Абхазии во главе с министром обороны Владимиром Ануа прибыла в Москву для участия в международных армейских играх и в форуме "Армия-2020". По словам Авидзба, вчера были официальные встречи с министром обороны РФ и министром обороны Иранской республики.

"Предметом обсуждения было выражение благодарности министру Сергею Шойгу за приглашение. После чего, по приказу президента Абхазии, Шойгу был награжден орденом Афырхаца (Мужества – прим.). С такой миссией мы здесь находились. В данный момент планируется посещение храма и аллеи Славы в парке "Патриот". По завершении выдвигаемся в пункт постоянной дислокации", – отметил Авидзба.

Замминистра отметил, что Владимир Ануа завершает свой визит в Москву уже завтра, 25 августа. Однако "Армейские игры" продолжаются.

"Вторые заезды будут позже, уже к концу месяца. Также в различных регионах РФ, в том числе в Пензе, будут проходить соревнования "Мастер-оружейник", "Аварийный район" и "Полевая кухня". Во всех этих конкурсах будет участвовать команда из Абхазии", – добавил он.

Армейские международные игры будут проходить с 23 августа по 5 сентября. Церемония открытия состоялась 23 августа на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот" в Московской области.