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Прогноз погоды в Абхазии на среду 26 августа

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (474)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200825/1030820935/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-sredu-26-avgusta-.html

Во среду 26 августа на Черноморском побережье Абхазии ожидается ясная погода, днем температура достигнет +31°С.

СУХУМ, 25 авг - Sputnik. В среду 26 августа на территории Абхазии будет преимущественно ясная погода, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление – 758 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров.

Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +26°С до +31°С.

Температура морской воды +26°С.

Волнение морской воды значительное и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 60-80%.

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (474)

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