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Абхазские журналисты посетили штаб-квартиру Sputnik

© Sputnik / Нина Зотина
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В состав делегации абхазских журналистов вошли сотрудники Абхазской государственной телерадиокомпании (АГТРК), телеканала "Абаза-ТВ" и информационного агентства "Апсныпресс".

СУХУМ, 28 авг - Sputnik. Абхазские журналисты, участвующие в молодежном форуме "Русское слово в глобальной медиаконкуренции", посетили штаб-квартиру международного информационного агентства и радио Sputnik.

Начальник управления по производству контента дирекции мультимедийных центров в странах ближнего зарубежья и Балтии Маргарита Некрасова рассказала гостям об истории агентства и познакомила их с особенностями создания мультимедийного контента Sputnik.

"Приятно видеть у абхазских коллег неподдельный интерес к принципам и приемам работы нашего агентства", – отметила Некрасова.

Как рассказала ведущая "Абаза-ТВ" Марианна Котова, Sputnik Абхазия – самое эффективное информагентство в республике, и ей было интересно узнать секреты кухни головного офиса.

Держи пять!: первый юбилей Sputnik Абхазия
© Sputnik
"Держи пять!": первый юбилей Sputnik Абхазия

"Хотя сама я работаю на телевидении, мне тоже приходится заниматься нашим новостным сайтом", – поделилась Котова.

Информационное агентство Sputnik Абхазия впервые вышло в онлайн 8 декабря 2014 года.

Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 80 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях Sputnik превышает 20 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру от Бишкека до Кишинёва и от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.


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