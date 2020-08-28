Абхазские журналисты посетили штаб-квартиру Sputnik

СУХУМ, 28 авг - Sputnik. Абхазские журналисты, участвующие в молодежном форуме "Русское слово в глобальной медиаконкуренции", посетили штаб-квартиру международного информационного агентства и радио Sputnik.

Начальник управления по производству контента дирекции мультимедийных центров в странах ближнего зарубежья и Балтии Маргарита Некрасова рассказала гостям об истории агентства и познакомила их с особенностями создания мультимедийного контента Sputnik.

"Приятно видеть у абхазских коллег неподдельный интерес к принципам и приемам работы нашего агентства", – отметила Некрасова.

Как рассказала ведущая "Абаза-ТВ" Марианна Котова, Sputnik Абхазия – самое эффективное информагентство в республике, и ей было интересно узнать секреты кухни головного офиса.

"Хотя сама я работаю на телевидении, мне тоже приходится заниматься нашим новостным сайтом", – поделилась Котова.

Информационное агентство Sputnik Абхазия впервые вышло в онлайн 8 декабря 2014 года.

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