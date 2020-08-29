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Правительство Южной Осетии отправлено в отставку

© Sputnik / Наталья Айриян
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200829/1030837361/Pravitelstvo-Yuzhnoy-Osetii-otpravleno-v-otstavku.html

В пятницу председатель правительства Южной Осетии Эрик Пухаев подал в отставку на фоне митинга в Цхинвале, начавшегося после смерти заключенного в следственном изоляторе МВД.

СУХУМ, 29 авг - Sputnik. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ об освобождении от должности премьер-министра Эрика Пухаева и отставке правительства, и назначил временно исполняющего обязанности премьер-министра Геннадия Бекоева, сообщает Sputnik Южная Осетия.

Бибилов также поручил Кабмину исполнять свои обязанности до завершения формирования нового правительства Южной Осетии.

В пятницу 28 августа стало известно о смерти в следственном изоляторе МВД республики заключенного Инала Джабиева, находившегося под следствием по подозрению в совершении посягательства на жизнь министра внутренних дел Игоря Наниева. Прокуратура возбудила уголовное дело по признакам статьи "Превышение должностных полномочий".

Анатолий Бабилов принял решение об отстранении от должности главы МВД Игоря Наниева. 

В тот же день, 28 августа, в столице Южной Осетии Цхинвале прошли стихийные митинги. Собравшиеся требовали отставки правительства и генпрокурора республики. Причиной протестов стала смерть Инала Джабиева. Председатель правительства Эрик Пухаев подал в отставку на фоне митинга. Позже к собравшимся вышел президент и пообещал взять дело под личный контроль. 

 


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