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В России за сутки выявлено 4 993 новых случая коронавируса

© AFP 2019 / FRED TANNEAU
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (796)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200831/1030843391/V-Rossii-za-sutki-vyyavleno-4-993-novykh-sluchaya-koronavirusa.html

Всего на сегодняшний день в России выявлено 995 319 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

СУХУМ, 31 авг - Sputnik. За последние сутки в России выявлено 4 993 новых случая коронавируса в 83 регионах, сообщает оперштаб Москвы по защите населения от COVID-19.

Из вновь выявленных 27,2% не имели клинических проявлений болезни.

Зафиксировано 83 летальных исхода, полностью выздоровело 2 405 человек. За весь период зафиксировано 17 176 летальных исходов, выздоровело 809 387 человек.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на 29 августа составляет 315 человек. Из них 120 человек выздоровели, четверо умерли.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (796)

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