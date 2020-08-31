В России за сутки выявлено 4 993 новых случая коронавируса

Всего на сегодняшний день в России выявлено 995 319 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

СУХУМ, 31 авг - Sputnik. За последние сутки в России выявлено 4 993 новых случая коронавируса в 83 регионах, сообщает оперштаб Москвы по защите населения от COVID-19.

Из вновь выявленных 27,2% не имели клинических проявлений болезни.

Зафиксировано 83 летальных исхода, полностью выздоровело 2 405 человек. За весь период зафиксировано 17 176 летальных исходов, выздоровело 809 387 человек.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на 29 августа составляет 315 человек. Из них 120 человек выздоровели, четверо умерли.