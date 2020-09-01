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Лукашенко заявил, что сохранит общее с Россией Отечество

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https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200901/1030852952/Lukashenko-zayavil-chto-u-Rossii-i-Belorussii-obschee-Otechestvo.html

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. На них победу одержал Александр Лукашенко, он возглавляет страну уже более 26 лет.

СУХУМ, 1 сен - Sputnik. Александр Лукашенко заявил, что у России и Белоруссии общее Отечество, пишет Sputnik Беларусь.

Он отметил, что намерен сохранить это общее с Россией Отечество.

"И чтобы там ни говорили у вас, что бы ни вякали на площадях у нас, мы сохраним наше общее Отечество. Наше общее Отечество, где живут два народа от одного корня. Это Отечество от Бреста до Владивостока", - подчеркнул Лукашенко.

Глава государства высказался за продолжение тесного сотрудничества с Россией. По его словам, несмотря на мнение, что отношения между странами стали прохладнее, Москва и Минск продолжат тесное сотрудничество, как это происходило ранее. 

© Sputnik / Сергей Гунеев
Лукашенко обсудил с Путиным ситуацию в Белоруссии

"Мы сегодня братья. Но зачем ожидать, чтобы нас кто-то жиманул на Западе, чтобы мы снова стали братьями? Это урок. Мы сделаем соответствующие выводы. Мы с президентом (России - прим.) уже сделали эти выводы", - сказал Лукашенко.

Он также подчеркнул, что часть белорусской экономики связана с поставками сырья, комплектующих из России, тем самым давая заказы и работу для российских предприятий.

Что касается внешней политики, Лукашенко намерен придерживаться многовекового вектора.

"Как бы ни складывалась ситуация, мы вынуждены проводить многовекторную политику", - сказал он в Барановичах.

Лукашенко добавил, что Беларусь никогда не отворачивалась от России, хотя и была вынуждена при экономических спорах искать альтернативу на том же нефтяном рынке.

Президент Белоруссии добавил, что информация, что он повернулся на Запад - медийная выдумка.


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