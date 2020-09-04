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Военнослужащие на БТР 82А на двусторонних ротных тактических учениях с боевыми стрельбами совместно с военнослужащими мотострелковых подразделений 7-й российской военной базы ЮВО в Абхазии.

Военные ЮВО совместно с Минобороны Абхазии "уничтожили" диверсантов в горах

© Sputnik Томас Тхайцук
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200904/1030877028/Voennye-YuVO-sovmestno-s-Minoborony-Abkhazii-unichtozhili-diversantov--v-gorakh.html

Ведение огня производилось из вооружения БТР-82АМ, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, пулеметов "Печенег", автоматов АК-74М.

СУХУМ, 4 сен - Sputnik. Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) совместно с военнослужащими Минобороны Абхазии уничтожили в горах и на побережье Черного моря диверсионно-разведывательные группы условного противника. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Военные России и Абхазии в ходе тактического учения выполнили боевые стрельбы из современных БТР-82АМ.

Перед подразделениями стояла задача уничтожить цели, которые имитировали легкобронированную технику, низколетящие воздушные цели, а также живую силу "врага" на расстояниях до 1000 метров. В результате военные поразили более 800 различных целей.

Всего на учении на полигонах Цабал и Нагвалоу в горно-лесистой и прибрежной местности приняли участие около 1,5 тысячи военнослужащих ЮВО, было задействовано свыше 400 единиц различной техники, в том числе современные бронетранспортеры БТР-82АМ, танки Т72Б3, машины связи на базе БТР-80, а также бронированные автомобили КамАЗ "Мустанг" и "Тигр".

После завершения учений военнослужащие военной базы ЮВО на штатной технике совершат 100-километровый марш к местам постоянной дислокации.

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