Кабриолет с дымком: пресечена контрабанда сигарет из Абхазии в Россию

СУХУМ, 4 сен - Sputnik. Сочинские таможенники пресекли незаконный ввоз из Абхазии в Россию 1100 пачек табачной продукции. Об этом сообщает пресс-служба Сочинской таможни.

На автомобильной составляющей таможенного поста МАПП "Адлер" был остановлен автомобиль марки BMW-3301, направляющийся из Абхазии в Россию.

Таможенники обнаружили в полости кабриолета, предназначенной для складывающейся крыши, 110 блоков сигарет - 1 100 пачек, 22 000 штук.

Водитель кабриолета, 33-летний житель Абхазии, не подал в таможенный орган декларацию на товары и отрицал наличие товаров, подлежащих декларированию. Он объяснил, что приобрел сигареты для личного пользования, но спрятал их, зная об ограничениях на ввоз табачной продукции в Россию.

Сочинскими таможенниками пресечен незаконный ввоз в Россию 1100 пачек табачной продукции. © Foto / Пресс-служба Южного военного округа

Сочинскими таможенниками пресечен незаконный ввоз в Россию 1100 пачек табачной продукции. © Foto / Пресс-служба Южного военного округа 1 / 2 © Foto / Пресс-служба Южного военного округа Сочинскими таможенниками пресечен незаконный ввоз в Россию 1100 пачек табачной продукции.

Незаконный товар изъят, образцы табачной продукции направлены на экспертизу. По данному факту Сочинской таможней возбуждено два дела об административных правонарушениях.

С начала 2020 года по фактам незаконного перемещения табачной продукции через таможенную границу ЕАЭС Сочинской таможней возбуждено 190 дел об АП, изъято порядка 500 тысяч сигарет.

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