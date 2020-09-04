17:51 04 Сентября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD75.18
  • EUR89.04
Поиск

Кабриолет с дымком: пресечена контрабанда сигарет из Абхазии в Россию

© Foto / Пресс-служба Южного военного округа
Новости
Получить короткую ссылку
522 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/09/04/1030877695.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200904/1030877755/Kabriolet-s-dymkom-presechena-kontrabanda-sigaret-iz-Abkhazii-v-Rossiyu.html

Сочинские таможенники обнаружили контрабанду сигарет в кабриолете тридцатитрехлетнего жителя Абхазии.

СУХУМ, 4 сен - Sputnik. Сочинские таможенники пресекли незаконный ввоз из Абхазии в Россию 1100 пачек табачной продукции. Об этом сообщает пресс-служба Сочинской таможни.

На автомобильной составляющей таможенного поста МАПП "Адлер" был остановлен автомобиль марки BMW-3301, направляющийся из Абхазии в Россию.

Таможенники обнаружили в полости кабриолета, предназначенной для складывающейся крыши, 110 блоков сигарет - 1 100 пачек, 22 000 штук.

Водитель кабриолета, 33-летний житель Абхазии, не подал в таможенный орган декларацию на товары и отрицал наличие товаров, подлежащих декларированию. Он объяснил, что приобрел сигареты для личного пользования, но спрятал их, зная об ограничениях на ввоз табачной продукции в Россию.

  • Сочинскими таможенниками пресечен незаконный ввоз в Россию 1100 пачек табачной продукции.
    © Foto / Пресс-служба Южного военного округа
  • Сочинскими таможенниками пресечен незаконный ввоз в Россию 1100 пачек табачной продукции.
    © Foto / Пресс-служба Южного военного округа
1 / 2
© Foto / Пресс-служба Южного военного округа
Сочинскими таможенниками пресечен незаконный ввоз в Россию 1100 пачек табачной продукции.

Незаконный товар изъят, образцы табачной продукции направлены на экспертизу. По данному факту Сочинской таможней возбуждено два дела об административных правонарушениях.

С начала 2020 года по фактам незаконного перемещения табачной продукции через таможенную границу ЕАЭС Сочинской таможней возбуждено 190 дел об АП, изъято порядка 500 тысяч сигарет.

Читайте также:


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Антивирусная мода: самые креативные защитные маски
С улыбкой: Сергей Шойгу тестирует на себе вакцину "Спутник V"
Как добраться до Абхазии
На отдых в Абхазию: как доехать до республики и пересечь границу
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться