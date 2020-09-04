Нургалиев заявил, что ситуация в Южной Осетии находится под контролем

В пятницу 4 сентября в СМИ появилась информация о визите заместителя секретаря Совета безопасности России Рашида Нургалиева в Южную Осетию.

СУХУМ, 4 сент - Sputnik. Ситуация в Южной Осетии находится под контролем властей республики, заявил журналистам заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев, пишет РИА Новости.

"Сегодня я разговаривал с президентом (Южной Осетии Анатолием Бибиловым), ситуация находится под контролем", - сказал Нургалиев.

Замсекретаря Совбеза России отметил, что Анатолий Бибилов контролирует ситуацию, "и все вопросы, которые там есть, они решаются, по сути дела, не на уровне всплесков эмоций, а на уровне рабочих встреч".

Нургалиев добавил, что вопрос его возможного визита в Южную Осетию будет решаться с учетом эпидемиологической ситуации по коронавирусу в этом регионе.

"Поэтому после, наверное, изменений с точки зрения карантина и открытия границ будет решаться вопрос о том, чтобы выехать и непосредственно еще раз внимательно посмотреть на те процессы, которые там происходят", - сказал Нургалиев.

В пятницу 28 августа стало известно о смерти в следственном изоляторе МВД республики заключенного Инала Джабиева, находившегося под следствием по подозрению в совершении посягательства на жизнь министра внутренних дел Игоря Наниева. Прокуратура возбудила уголовное дело по признакам статьи "Превышение должностных полномочий".

В тот же день, 28 августа, на Театральной площади Цхинвала прошел стихийный митинг, на котором прозвучали требования расследования смерти в больнице Инала Джабиева, содержавшегося в изоляторе по подозрению в покушении на главу МВД Игоря Наниева. Позднее министр был отстранен от должности, а затем в отставку отправили весь состав правительства во главе с Эриком Пухаевым.

Позже парламент Южной Осетии провел внеочередную сессию, на которой депутаты проголосовали за отставку генпрокурора Урузмага Джагаева. В понедельник генпрокуратура назвала имена подозреваемых в причастности к гибели Джабиева, семеро сотрудников криминальной милиции МВД республики заключены под стражу. Во вторник семнадцать депутатов парламента Южной Осетии приостановили свои полномочия – по их словам, до тех пор, пока президент не отправит в отставку Джагаева.

В пятницу 4 сентября президент Абхазии Аслан Бжания обратился к народу Южной Осетии в связи с обострением общественно-политической обстановки в республике.