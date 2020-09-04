Блогер разыграл девушку в ванне с красителем и шокировал подписчиков

Молодой человек опубликовал видео в своем блоге на YouTube, чем шокировал своих подписчиков.

СУХУМ, 4 сен - Sputnik. YouTube-блогер Кристен Хэнби опубликовал пранк, в котором разыграл свою девушку Джесмин, налив в ванну пену вместе с красителем для ткани, однако подписчиков возмутил его поступок, пишет РИА Новости.

Видео он опубликовал в Instagram.

Девушка начала принимать ванну, и уже спустя несколько минут блогер услышал ее крики. После этого она вышла из ванной в полотенце, и стало ясно, что ее руки и ноги полностью посинели.

Сам Хэнби смеялся над ней, называя "самым злым смурфом в мире".

Один из пользователей Twitter поделился этим видео у себя на странице, подчеркнув, что не считает поступок пранкера смешным, и у этого мнения нашлось много сторонников.

"Это буквально могло убить ее. Недопустимо, чтобы краситель для ткани контактировал с гениталиями, глазами или ртом. Это крайне опасно. Ей нужно обратиться к врачу, поскольку это может серьезно навредить ее здоровью", — отметил один из пользователей.

Некоторые из подписчиков обвинили Херби в отсутствии элементарного уважения к девушке.

"Что она ему сделала? Такие вещи обычно делаются в отместку за что-то, никто не устраивает таких розыгрышей просто так", — поинтересовались в комментариях.

Но нашлись и те, кто решил заступиться за пранкера.

"Я думаю, многие из девушек, осуждающих это видео, посмеялись бы, если бы такая участь постигла парня", — отметил один из комментаторов.