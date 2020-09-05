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На Кубани за сутки зафиксировано 90 случаев коронавируса

© Sputnik / Виталий Тимкив
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (804)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200905/1030881735/Na-Kubani-za-sutki-zafiksirovano-90-sluchaev-koronavirusa.html

За последние сутки в России выявлено 5 205 новых случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах.

СУХУМ, 5 сен - Sputnik. На Кубани за сутки диагноз коронавирусной инфекции подтвержден у 90 человек, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

При этом отмечается, что коронавирус зафиксирован у 59 женщин и 31 мужчины. Выписали из больниц 56 пациентов.

Наибольшее количество инфицированных за сутки выявлено в Краснодаре - 43 человека, в Сочи - 11.

С начала пандемии на Кубани коронавирус выявили у 11654 человек, в том числе у 786 детей. Выписаны из больниц 9540 пациентов. За весь период в крае скончались 191 человек.

Власти Краснодарского края продлили режим повышенной готовности до 18 сентября.

По состоянию на 4 сентября общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии составляет 466 человек. Из них 154 пациента выздоровели, четверо умерли.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (804)

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