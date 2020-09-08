Дроны "атаковали" колонну военной техники ЮВО в горах Абхазии

К двустороннему тактическому учению на полигоне Цабал привлечено около одной тысячи военнослужащих, задействовано свыше 300 единиц военной и специальной техники.

СУХУМ, 8 сен - Sputnik. Зенитчики российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии на полигоне Цабал отразили нападение беспилотников условного противника на колонну военной техники. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Во время марша механизированная колонна мотострелковых подразделений была атакованы боевыми дронами. Расчеты зенитных установок "Тунгуска" поразили цели.

Кроме того, зенитчики уничтожили цели, имитирующие самолеты штурмовой авиации и вертолеты противника, используя переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) "Игла". Различные виды мишеней находились на удалении до трех километров.

На горном полигоне Цабал артиллеристы военной базы ЮВО также отработали против "врага" тактику "переменной огневой точки". Артиллерийские расчеты ввели противника в заблуждение, оборудовав ложные основные и запасные огневые позиции. При этом боевые расчеты вели огонь высокой плотности последовательно с нескольких позиций.

© Foto / пресс-служба ЮВО Артиллеристы ЮВО в Абхазии новым тактическим приемом повысили эффективность огневого поражения_1

Всего на учение было привлечено более одной тысячи военнослужащих артиллерийских, мотострелковых и разведывательных подразделений базы, около 300 единиц техники, в том числе 120-мм минометы "Сани". Также применялись современные БпЛА "Элерон" и разведывательные комплексы "Стрелец".