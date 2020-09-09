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Американский самолет перехвачен над Черным морем

© Sputnik / Виталий Тимкив
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200909/1030908984/Amerikanskiy-samolet-perekhvachen-nad-Chernym-morem.html

Этим летом специалисты уже несколько раз засекали иностранные самолеты вблизи российских территорий.

СУХУМ, 9 сен - Sputnik. Российский истребитель Су-27 вылетел на перехват американского самолета-разведчика над акваторией Черного моря, пишет РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной.

Отмечается, что российские средства контроля воздушного пространства обнаружили приближающийся к государственной границе объект.

"В воздух был поднят истребитель Су-27, экипаж которого классифицировал его как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.

В Москве неоднократно подчеркивали, что такое поведение создает дополнительную напряженность в отношениях двух стран, и призывали Вашингтон отказаться от подобных полетов. Американские власти ответили на эту просьбу отказом.


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