Американский самолет перехвачен над Черным морем

Этим летом специалисты уже несколько раз засекали иностранные самолеты вблизи российских территорий.

СУХУМ, 9 сен - Sputnik. Российский истребитель Су-27 вылетел на перехват американского самолета-разведчика над акваторией Черного моря, пишет РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной.

Отмечается, что российские средства контроля воздушного пространства обнаружили приближающийся к государственной границе объект.

"В воздух был поднят истребитель Су-27, экипаж которого классифицировал его как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.

В Москве неоднократно подчеркивали, что такое поведение создает дополнительную напряженность в отношениях двух стран, и призывали Вашингтон отказаться от подобных полетов. Американские власти ответили на эту просьбу отказом.