МИД Абхазии обратился к мировому сообществу в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе

СУХУМ, 27 сен - Sputnik. Министерство иностранных дел Абхазии выразило обеспокоенность обострением армяно-азербайджанского конфликта.

"Министерство иностранных дел Республики Абхазия призывает международное сообщество остановить агрессию против Республики Арцах (прим. - Нагорно-Карабахская Республика) и создать необходимые условия для снижения эскалации вооруженного конфликта в регионе", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном на сайте.

В внешнеполитическом ведомстве выразили уверенность в безальтернативности мирного урегулирования конфликта в рамках существующего международно-признанного механизма – Минской группы ОБСЕ.

В воскресенье утром МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. В Баку заявили, что необходимости в мобилизации нет, армия укомплектована. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.