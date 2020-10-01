Палата адвокатов Абхазии: Минюст оказывает давление на правозащитников

Министр юстиции Абхазии в эфире АГТРК заявил, что в связи с принятием Парламентом постановления об амнистии, многие адвокаты уже пытаются нечестным образом приобрести медицинские справки для своих клиентов.

СУХУМ, 1 окт – Sputnik. Высказывания министра юстиции Анри Барциц в эфире Абхазского телевидения по сути являются давлением на адвокатское сообщество, что следует расценивать как вмешательство в деятельность адвокатуры. Об этом говорится на сайте Палаты адвокатов Абхазии.

В тексте также приводится цитата из выступления министра юстиции Анри Барциц в специальном выпуске программы "Прямой эфир" на АГТРК от 28 сентября.

"Хочу сразу сказать о том, что у нас есть сведения, что некоторые адвокаты уже пустились в поиски соответствующих врачей, родных, близких родственников, которые находятся в системе Министерства здравоохранения для того, чтобы уже сегодня нечестным образом приобрести справку. Ни в коем случае не пытаюсь бросить тень на наших сотрудников Минздрава, но хотел бы предостеречь от этих действий, потому что последствия вам хорошо понятны".

Правозащитное сообщество категорически несогласно с высказанной оценкой недобросовестности действий адвокатов и считает неприемлемыми подобные высказывания относительно своей деятельности, говорится в заявлении.

"Негативное и предвзятое заявление министра юстиции об адвокатах – свидетельство отсутствия взаимопонимания и налаженных взаимоотношений между Палатой адвокатов и Министерством юстиции. Хотим указать на то, что должностное лицо, имея сведения о нарушениях адвокатами законодательства об адвокатуре и норм профессиональной этики, обязано, прежде всего, поднять этот вопрос в рамках предусмотренной законодательством процедуры, а не использовать медийную площадку для дискредитации адвокатского сообщества", - отмечает Палата адвокатов Абхазии.

Вмешательство в профессиональную деятельность адвоката влечет нарушение его независимости и, как следствие, становится невозможной сама реализация права каждого гражданина на квалифицированную юридическую помощь, говорится, в частности, в тексте.

Президент Абхазии Аслан Бжания поручил изучить вопрос об амнистии заключенных в начале июля. Постановление об амнистии, приуроченной к 27-й годовщине Победы в Отечественной войне, было принято Парламентом 24 сентября.

Постановление вызвало неоднозначную реакцию в обществе. В МВД Абхазии 26 сентября заявили, что приведение в исполнение отдельных частей закона об амнистии может дискредитировать правоохранительную и судебную системы и повлечь дальнейшее недоверие к государству в целом.

28 сентября председатель комитета по государственно-правовой политике Парламента Валерий Агрба провел пресс-конференцию и ответил на критику постановления Народного Собрания об амнистии.

29 сентября парламентарии призвали президента, МВД, Минюст и Государственную телерадиокомпанию Абхазии не оказывать давление на Народное Собрание и соблюдать принцип разделения властей. Парламент принял обращение к исполнительной власти в связи "с попыткой дискредитации Народного Собрания".