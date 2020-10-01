Путин, Трамп и Макрон призвали прекратить бои в Нагорном Карабахе

Президент России Владимир Путин на совещании с Совбезом заявлял о готовящемся совместном заявлении.

СУХУМ, 1 окт - Sputnik. Главы России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон согласовали заявление по ситуации в Нагорном Карабахе, оно опубликовано на сайте Кремля.

Главы государств решительно осудили эскалацию в регионе и призвали к немедленному прекращению огня, а также к возобновлению переговоров без предварительных условий.

В документе также сказано, что президенты скорбят о погибших и соболезнуют семьям убитых и раненых.

Ситуация на линии соприкосновения в Карабахе обострилась утром 27 сентября. В непризнанной республике заявили, что азербайджанские военные открыли огонь по ее территории, в том числе по столице Степанакерту.

Баку и Ереван возлагают вину за обострение конфликта друг на друга. Минобороны Азербайджана утверждает, что обстрелы начала армянская сторона, а азербайджанские силы лишь проводят контрнаступательную операцию. По версии Еревана, Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана, получившего поддержку Турции.

Стороны сообщают о жертвах среди военных и мирного населения. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Мировое сообщество, в том числе Россия, призывает стороны к сдержанности.