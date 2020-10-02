Сочинский суд арестовал помощника президента Абхазии Ахру Авидзба

Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю 8 августа возбудило уголовное дело против Ахры Авидзба по факту незаконного пересечения границы.

СУХУМ, 2 окт – Sputnik. Суд города Сочи принял административное решение и задержал помощника президента Абхазии по международным связям Ахру Авидзба на десять суток, сказал в интервью Sputnik секретарь Совбеза Абхазии Сергей Шамба.

"Мы вели переговоры с разными инстанциями, и у нас была надежда на то, что не примут такую меру пресечения", - подчеркнул Шамба.

Секретарь Совбеза отметил, что судом не был принят во внимание факт, что Ахра Авидзба обладает дипломатическим статусом.

"У него есть дипломатический паспорт, они считают, что если он не аккредитован в России как дипломат, значит, не обладает. Закон о том, кто обладает дипломатической неприкосновенностью международный, но пока что есть такое недопонимание", - заметил глава Совбеза.

Сергей Шамба заметил, что Ахра Авидзба сам поехал в следственные органы Сочи, чтобы объяснить инцидент, который произошел 7 августа этого года.

Видео, на котором Ахра Авидзба протаранил на своем автомобиле ворота пропускного пункта на российско-абхазской границе, появилось в социальных сетях 7 августа.

Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю 8 августа возбудило уголовное дело против Ахры Авидзба по факту незаконного пересечения границы.

Дело возбуждено по статье 322, части первой Уголовного кодекса Российской Федерации: "Пересечение государственной границы Российской Федерации без действительных документов на право въезда в Российскую Федерацию или выезда из Российской Федерации либо без надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации".

Данное правонарушение наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Ранее в управлении Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю подтвердили наличие долгов у Ахры Авидзба (из-за чего его не впускали на территорию Абхазии – ред.) и сообщили, что они были погашены.

10 августа ситуацию прокомментировал президент Аслан Бжания, который отметил, что любые проблемы, в том числе возникающие в связи с пересечением российско-абхазской границы, должны решаться путем цивилизованного диалога в рамках действующего законодательства обеих стран.