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Лучшие в спорте: разведчики ЮВО выиграли спартакиаду

© Foto / Пресс-служба ЮВО
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20201004/1031047690/Luchshie-v-sporte-razvedchiki-YuVO-vyigrali-spartakiadu.html

Около тысячи военнослужащих российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии приняли участие в спортивной спартакиаде на лучшее спортивное подразделение.

СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Военнослужащие разведывательного подразделения по итогам соревнований были признаны лучшими в спорте, сообщает пресс-служба ЮВО. 

В спортиграх приняли участие около тысячи военнослужащих из различных подразделений базы, в том числе разведывательных, танковых, артиллерийских, танковых и подразделений связи.

Военнослужащим пришлось одолеть более 20 спортивных мероприятий: состязания по гиревому спорту и перетягиванию каната, турнир по шахматам, в том числе и командные игровые виды спорта, такие как футбол и волейбол.

Воинские подразделения также совершили марш-бросок на пять километров, после которого метали гранаты на дальность и подтягивались на перекладине.

В завершении мероприятия подразделениям и отдельным военнослужащим, занявшим призовые места, от командования соединения были вручены кубки, ценные призы и грамоты.


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