Житель Абхазии с диагнозом COVID-19 умер в Сочи

Мужчина был доставлен в сочинскую инфекционную больницу №2 по линии санитарной авиации.

СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Житель Абхазии с подтвержденным диагнозом COVID-19 умер в инфекционной больнице Сочи, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

38-летний мужчина поступил в больницу в тяжелом состоянии.

Мужчина скончался, несмотря на усилия врачей. Медики диагностировали ему коронавирус в тяжелой форме, внебольничную двустороннюю пневмонию и гипертоническую болезнь.

За сутки в Краснодарском крае умерли двое человек с коронавирусом. С начала пандемии на Кубани скончался 291 пациент с COVID-19.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 1659 человек. Выздоровело 602 человека, 13 летальных случаев.