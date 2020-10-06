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В России за сутки выявлено 11 615 новых случаев коронавируса

© Sputnik / Павел Кононов
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (833)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20201006/1031058672/V-Rossii-za-sutki-vyyavleno-11-615-novykh-sluchaev-koronavirusa.html

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 237 504 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.

СУХУМ, 6 окт - Sputnik. За последние сутки в России выявлено 11 615 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает оперштаб Москвы по защите населения от COVID-19.

Из вновь выявленных случаев 28,3% не имели клинических проявлений болезни.

Зафиксировано 188 летальных исходов, полностью выздоровело 6 252 человека. За весь период зафиксировано 21 663 летальных исхода, выздоровело 988 576 человек.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 1765 человек. Выздоровело 640 человек, 15 летальных случаев.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (833)

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