В России за сутки выявлено 11 615 новых случаев коронавируса

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 237 504 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.

СУХУМ, 6 окт - Sputnik. За последние сутки в России выявлено 11 615 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает оперштаб Москвы по защите населения от COVID-19.

Из вновь выявленных случаев 28,3% не имели клинических проявлений болезни.

Зафиксировано 188 летальных исходов, полностью выздоровело 6 252 человека. За весь период зафиксировано 21 663 летальных исхода, выздоровело 988 576 человек.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 1765 человек. Выздоровело 640 человек, 15 летальных случаев.