Постпред России в ООН заявил, что Запад испугался "разоблачений" экс-главы ОЗХО

В понедельник Великобритания, Бельгия, Эстония, Франция, Германия и США проголосовали против выступления экс-главы ОЗХО Жозе Бустани в СБ ООН.

СУХУМ, 6 окт - Sputnik. Представители западных стран, не давшие выступить в СБ ООН первому главе Организации по запрещению химического оружия Жозе Бустани, испугались разоблачений, которые тот мог озвучить, заявил постпред России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя.

Великобритания, Бельгия, Эстония, Франция, Германия и США выступили против выступления Бустани в СБ ООН, ссылаясь на то, что он ушел из организации до того, как она стала заниматься сирийским химическим досье.

Заявление Бустани зачитал Небензя.

"Когда я говорил от лица Российской Федерации, я сказал, что они не смогут вспомнить ни единого случая, чтобы Россия заблокировала хоть одного докладчика, предложенного для заседания СБ ООН, — и это несмотря на то, что некоторые из них были предвзятыми, некоторых использовали в политических целях, а некоторые попросту были некомпетентны. Но мы никогда такого не делали", — сказал постпред.

Представители Запада заявили, что вместо бывшего гендиректора ОЗХО следовало пригласить действующего — Фернандо Ариаса, однако постпред России напомнил, как в ходе одного из прошлых заседаний Совбеза по сирийскому химическому досье Москва предлагала заслушать Ариаса в открытом формате. Партнеры по СБ в свою очередь хотели, чтобы заседание прошло за закрытыми дверями.

"Я подозреваю, что сегодня они были так напуганы возможным разоблачением, которое бывший гендиректор Организации по запрещению химического оружия Жозе Бустани мог сделать на заседании, что просто предпочли отказаться (от участия Бустани. — прим. ред.)", — указал Небензя после заседания СБ ООН в понедельник.

Небензя выразил надежду, что нынешний руководитель Организации по запрещению химического оружия наконец выступит перед Совбезом открыто.

Запад продолжает обвинять Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. В качестве доказательств организация "Белые каски" использовала кадры, часть из которых оказались постановкой. Россия и правительство Сирии неоднократно обвиняли ОЗХО в предвзятости расследований происшествий на территории Арабской Республики и подвергали сомнению выводы технического секретариата организации.

Жозе Бустани руководил Организацией по запрещению химического оружия в 1997-2002 годах. Его уход был досрочным и произошел по инициативе Вашингтона. При этом недовольство его работой Соединенные Штаты высказали после того, как Бустани пригласил Ирак вступить в ОЗХО. По мнению наблюдателей, членство Багдада в этой организации могло помешать планам США свергнуть Саддама Хуссейна.